Вестник Кавказа

Саммит ЕАЭС в Армении нецелесообразен – Ереван

Саммит ЕАЭС в Армении нецелесообразен – Ереван
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Заседание Высшего евразийского совета было бы нецелесообразно устраивать в Ереване, заявил армянский премьер. По словам Никола Пашиняна, некоторые члены союза не хотели бы видеть в Армении.

Глава армянского правительства Никол Пашинян рассказал, почему ближайший саммит ЕАЭС пройдет не в Ереване. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Национальном собрании страны.

"Лично я считаю нецелесообразным проведение саммита в Армении, поскольку не все члены Высшего экономического совета ЕАЭС желательны для Республики Армения"

– премьер

Стоит отметить, что некоторое время назад Пашинян резко высказался в отношении президента Беларуси. Армянский премьер обвинил Александра Лукашенко в оказании поддержки Баку. Он также исключил возможность приезда представителей Еревана в Минск.

Пашинян коснулся и высказываемых предположений о том, что корни отказа армянской стороны провести встречу ЕАЭС кроются в том, что страна является участником Римского статута и обязана выполнять предписания МУС.

"Мы предложили российской стороне путем двустороннего соглашения решить данный вопрос, однако не получили согласия"

– армянский премьер

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