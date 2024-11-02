Пашинян "открестился" от ОДКБ

Армения уже считает себя вне ОДКБ и потому не участвует в принятии решений в рамках организации, заявил сегодня в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян.

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна сегодня в ходе правительственного часа в Национальном собрании (парламенте) страны попросили прокомментировать недавнее заявление президента РФ о дальнейшем взаимодействии Еревана с организацией, на что он заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все труднее, если не сказать невозможным.

"Мы не участвуем в обсуждениях и принятии решений, но и не применяем вето, так как считаем себя уже вне ОДКБ. Пусть решают, что хотят"

- Никол Пашинян

Главу правительства Армении попросили. На прошлой неделе в Астане на брифинге российский лидер Владимир Путин сказал, что нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитическими проблемами, напоминает Sputnik Армения.

Напомним, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сегодня заявил, что нынешние отношения между Арменией и ОДКБ сложились в результате решения руководства республики, указав на то, что неучастие республики Южного Кавказа в обсуждении вопросов не оказывает влияния на эффективность структуры. Тем не менее, организация исходит из того, что, Армения является страной-союзником, и сохраняет все свои обязательства по отношению к Армении.