Армения и ОДКБ остаются союзниками

В Астане проходит саммит ОДКБ без участия Армении. Несмотря на это, страны-члены организации продолжают рассматривать Ереван в качестве союзника.

Армения не перестает быть союзником в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, несмотря на отказ от участия в работе структуры, отметил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в Астане, где проходит саммит организации.

«Армения, объявившая о заморозке членства в организации, вновь не принимает участия в саммите. Однако Ереван ранее заявил, что не возражает против того, чтобы запланированные документы на этих заседаниях были приняты»

- Имангали Тасмагамбетов

На саммите ОДКБ, что сейчас проходит в Казахстане, присутствуют все президенты стан-членов организации, кроме представителей официального Еревана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке участия страны в работе ОДКБ и отметил, что точка невозврата в отношениях с организацией пройдена.