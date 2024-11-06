Саммит ОДКБ проходит в Астане без Армении

В столице Казахстана начал работу саммит ОДКБ, куда съехались президенты всех стран, что входят в организацию. Единственной стороной, что отказалась от участия, стала Армения.

В Астане стартовал саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его участники прибыли во Дворец независимости, где их встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Участниками мероприятия стали президенты России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Армения приостановила свое участие в работе ОДКБ, поэтому ее представителя, премьер-министра Никола Пашиняна, на саммите нет. При этом армянская сторона не возражает против принятия общих документов ОДКБ в ее отсутствие.

Со вступительной речью на саммите выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что ОДКБ – гарант безопасности для его участников.

«Организация Договора о коллективной безопасности стала ключевой структурой обеспечения мер и стабильности на огромном пространстве Евразии. В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран-участниц»

- Касым-Жомарт Токаев

Также он подчеркнул, что организация выполнила все необходимые задачи в период председательства Казахстана.

«В целом все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательства Республики Казахстан, выполнены. Позвольте выразить огромную признательность за поддержку в реализации наших приоритетов и плодотворную совместную работу»

- Касым-Жомарт Токаев

По итогам встречи, будет подписан ряд документов об укреплении союзнических отношений и текущей деятельности ОДКБ.

Напомним, что в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Председателем организации в 2024 году была Астана, в будущем году эта роль перейдет к Бишкеку.