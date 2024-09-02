Вестник Кавказа

Саммит ОДКБ в Астане соберет пять президентов

Резиденция президента Республики Казахстан
© Фото: Игорь Лепёхин
В Астану для участия в саммите ОДКБ прибудут лидеры стран Организации, в том числе Владимир Путин. Во встрече будут участвовать президенты, армянский премьер на мероприятии присутствовать не будет.

В столице Казахстана 28 ноября будет проходить саммит Организации Договора о коллективной безопасности, участие в нем будут принимать пять лидеров стран ОДКБ.

В МИД Казахстана проинформировали, что на мероприятие прибудут президенты РФ Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В саммите примет участие генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Приглашения на встречу в Астане получили генсеки ШОС Чжан Мин и СНГ Сергей Лебедев.

В Ереване не сообщали о планах премьера Никола Пашиняна участвовать в мероприятии - Армения ранее заявила о заморозке своего членства в Организации.

"В ходе сессии планируется обсуждение актуальных вопросов международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Республики Казахстан в период председательства в ОДКБ в текущем году"

– МИД Казахстана

Всего ОДКБ на сегодня включает шесть государств, лидеры всех стран-участниц, кроме Армении, подтвердили свое присутствие на предстоящем саммите.

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