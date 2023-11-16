Вестник Кавказа

В ООН приняли резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
Генассамблея ООН и ОДКБ будут сотрудничать. Соответствующая резолюция принята накануне на очередной сессии ГА ООН.

Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций (ООН) приняла резолюцию о сотрудничестве между ООН и ОДКБ.

"18 ноября этого года в ходе 79-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности"

– сайт ОДКБ

ГА направила генсеку ООН предложение в будущем также регулярно проводить консультации с генсеком ОДКБ в рамках двусторонних контактов и различных мероприятий. Деятельность ОДКБ способствует реализации целей и принципов ООН, отмечается в сообщении.

Взаимодействие двух организаций будет продолжено в интересах реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН, а также в работе по поддержанию мира.

ОДКБ существует более двадцати лет, объединение включает на сегодня шесть стран Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения, которая в последнее время не принимает участия в мероприятиях ОДКБ и говорит о заморозке своего членства.

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