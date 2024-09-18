В ОДКБ сообщили о сохранении всех обязательств перед Арменией

Генсек ОДКБ рассказал, как на эффективности структуры сказывается неучастие Армении в обсуждении вопросов. Он добавил, что Ереван остается союзником организации.

Текущий уровень отношений между Арменией и ОДКБ сложился в результате решения руководства республики. Такое заявление сделал генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

При этом он указал на то, что неучастие республики Южного Кавказа в обсуждении вопросов не оказывает влияния на эффективность структуры, передает "Sputnik Армения".

"…Тем не менее мы исходим из того, что, Армения является нашим союзником. И все наши обязательства по отношению к Армении сохраняются. Она в любой момент может вернуться к полномасштабному участию организации, каких то возращений нет"

– Имангали Тасмагамбетов

Напомним, ранее в Армении заявили о заморозке членства в ОДКБ. При этом власти республики сообщили, что не возражают против принятия итоговых документов.