Вестник Кавказа

В ОДКБ сообщили о сохранении всех обязательств перед Арменией

Эмблема ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Генсек ОДКБ рассказал, как на эффективности структуры сказывается неучастие Армении в обсуждении вопросов. Он добавил, что Ереван остается союзником организации.

Текущий уровень отношений между Арменией и ОДКБ сложился в результате решения руководства республики. Такое заявление сделал генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

При этом он указал на то, что неучастие республики Южного Кавказа в обсуждении вопросов не оказывает влияния на эффективность структуры, передает "Sputnik Армения".

"…Тем не менее мы исходим из того, что, Армения является нашим союзником. И все наши обязательства по отношению к Армении сохраняются. Она в любой момент может вернуться к полномасштабному участию организации, каких то возращений нет"

– Имангали Тасмагамбетов

Напомним, ранее в Армении заявили о заморозке членства в ОДКБ. При этом власти республики сообщили, что не возражают против принятия итоговых документов.

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