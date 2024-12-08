Режим повышенной готовности введен из-за непогоды на Ставрополье

В Ставропольским крае с сегодняшнего дня вводится режим повышенной готовности на фоне неблагоприятной погодой. Соответствующее распоряжение подписал 27 декабря губернатор Владимир Владимиров.
"В связи с угрозой возникновения в южной части и северо-западных районах Ставропольского края опасного метеорологического явления - сильного гололеда - ввести с 27 декабря 2024 года до особого распоряжения режим повышенной готовности"
– сказано в распоряжении
Из-за гололеда и изморози до конца завтрашнего дня на территории региона будет действовать штормовое предупреждение.
Согласно прогнозу синоптиков, в новогодние праздники в регионе будет нестабильная ситуация, что осложнит жизнь водителем. Граждан просят быть внимательнее за рулем и объективно оценивать состояние проезжей части.