Режим повышенной готовности введен из-за непогоды на Ставрополье

На Ставрополье в ближайшие дни ожидается сильный гололед. В связи с этим в регионе введен режим повышенной готовности.

В Ставропольским крае с сегодняшнего дня вводится режим повышенной готовности на фоне неблагоприятной погодой. Соответствующее распоряжение подписал 27 декабря губернатор Владимир Владимиров.

"В связи с угрозой возникновения в южной части и северо-западных районах Ставропольского края опасного метеорологического явления - сильного гололеда - ввести с 27 декабря 2024 года до особого распоряжения режим повышенной готовности"

– сказано в распоряжении

Из-за гололеда и изморози до конца завтрашнего дня на территории региона будет действовать штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу синоптиков, в новогодние праздники в регионе будет нестабильная ситуация, что осложнит жизнь водителем. Граждан просят быть внимательнее за рулем и объективно оценивать состояние проезжей части.