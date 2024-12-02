Вестник Кавказа

Аэропорты Ставрополья предупредили о задержках

Аэропорт в Минеральных водах Ставропольского края
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Самолеты в Ставрополе и Минводах могут задерживаться. Соответствующее предупреждение пришлось сделать аэропортам из-за плохой погоды

В двух аэропортах Ставрополья могут задерживаться самолеты из-за плохой погоды, передали в авиагаванях Ставрополя и Минеральных Вод.

«Из-за ограниченной видимости возможны задержки рейсов на прилёт и на вылет. Все службы аэропорта работают в штатном режиме»

- аэропорт Ставрополя

Подобное сообщение распространили также в аэропорту Минвод.

Более подробную информацию о рейсах советуют смотреть на сайтах воздушных гаваней.

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