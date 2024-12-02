Аэропорты Ставрополья предупредили о задержках

Самолеты в Ставрополе и Минводах могут задерживаться. Соответствующее предупреждение пришлось сделать аэропортам из-за плохой погоды
В двух аэропортах Ставрополья могут задерживаться самолеты из-за плохой погоды, передали в авиагаванях Ставрополя и Минеральных Вод.
«Из-за ограниченной видимости возможны задержки рейсов на прилёт и на вылет. Все службы аэропорта работают в штатном режиме»
- аэропорт Ставрополя
Подобное сообщение распространили также в аэропорту Минвод.
Более подробную информацию о рейсах советуют смотреть на сайтах воздушных гаваней.