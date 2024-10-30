Вестник Кавказа

Аэропорт Минвод принял миллион пассажиров на международных рейсах в 2024 году

Аэропорт Минвод принял миллион пассажиров на международных рейсах в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушной гавани Минвод в 2024 удалось нарастить пассажиропоток на международных рейсах: аэропорт достиг исторической отметки в миллион пассажиров.

Аэропорт Минеральных Вод в 2024 году отпраздновал исторический "юбилей": транспортный комплекс принял миллион пассажиров на международных рейсах. Об этом поведали в пресс-службе аэропорта. 

Юбилейный пассажир отправился из Минвод 5 декабря. Им оказался Юрий Калякин из Буденновска, который вылетел в Азербайджан. В честь знаменательного события пассажиру вручили сертификат и подарок. 

Отметим, что в минувшем году воздушная гавань Минвод приняла более 900 тыс пассажиров на заграничных рейсах. Общий пассажирооборот аэровокзала достиг порядка 4,8 млн человек.

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