Аэропорт Минвод принял миллион пассажиров на международных рейсах в 2024 году

Воздушной гавани Минвод в 2024 удалось нарастить пассажиропоток на международных рейсах: аэропорт достиг исторической отметки в миллион пассажиров.

Аэропорт Минеральных Вод в 2024 году отпраздновал исторический "юбилей": транспортный комплекс принял миллион пассажиров на международных рейсах. Об этом поведали в пресс-службе аэропорта.

Юбилейный пассажир отправился из Минвод 5 декабря. Им оказался Юрий Калякин из Буденновска, который вылетел в Азербайджан. В честь знаменательного события пассажиру вручили сертификат и подарок.

Отметим, что в минувшем году воздушная гавань Минвод приняла более 900 тыс пассажиров на заграничных рейсах. Общий пассажирооборот аэровокзала достиг порядка 4,8 млн человек.