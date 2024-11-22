В колонию за взяточничество отправится бывший сотрудник таможни Минвод

В Ставропольском крае экс-сотрудника таможни осудили за получение взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

Ставропольский краевой суд не стал менять приговор, который ранее был вынесен отношении бывшего сотрудника Минераловодской таможни. Об этом поведали 2 декабря в УФСБ по региону.

Мужчина приговорен к 5-летнему заключению за получение взятки. Ему также предстоит заплатить крупный денежный штраф.

"Минераловодский городской суд признал подсудимого виновным по ч.3 ст.290 УК РФ и приговорил к 5 годам колонии общего режима, а также штрафу в 450 тысяч рублей. Ставропольский краевой суд оставил приговор без изменения"

– пресс-служба управления

Следствие полагает, что в летом прошлого года таможенник сообщил жителю Ставрополья, что может помочь ему с ввозом лома золота. При этом он пообещал, что для этого не нужно будет оформлять и подавать таможенную декларацию. За свою услугу он попросил 150 тыс рублей. После того, как мужчине передали эти средства, он был задержан сотрудниками краевого ФСБ.