Вестник Кавказа

Убившего малолетнего сына мужчину задержали на Ставрополье

Убившего малолетнего сына мужчину задержали на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье завели уголовное дело по факту убийства мальчика собственным отцом. Убийца задержан.

В Ставропольском крае будут судить мужчину за убийство своего сына. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Установлено, что накануне житель Новоалександровского округа до смерти избил ребенка

"По данным следствия, 28 ноября в одном из домовладений села Раздольное 48-летний обвиняемый в состоянии наркотического опьянения жестокого избил своего 2-летнего сына из-за того, что ребенок потревожил его"

– пресс-служба СУСК

Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и умер.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Обвиняемого задержали. В настоящее время решается вопрос о его аресте.

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