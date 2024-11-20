Убившего малолетнего сына мужчину задержали на Ставрополье

На Ставрополье завели уголовное дело по факту убийства мальчика собственным отцом. Убийца задержан.
В Ставропольском крае будут судить мужчину за убийство своего сына. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.
Установлено, что накануне житель Новоалександровского округа до смерти избил ребенка
"По данным следствия, 28 ноября в одном из домовладений села Раздольное 48-летний обвиняемый в состоянии наркотического опьянения жестокого избил своего 2-летнего сына из-за того, что ребенок потревожил его"
– пресс-служба СУСК
Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и умер.
По факту произошедшего завели уголовное дело. Обвиняемого задержали. В настоящее время решается вопрос о его аресте.