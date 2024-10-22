Си Цзиньпин приедет в Россию в 2025 году

Посол России в Китае сообщил, что в 2025 году председатель КНР совершит визит в Москву. Китайский лидер в последний раз приезжал в Россию в 2023 году.

Российский посол в Китае Игорь Моргулов рассказал о мероприятиях Москвы и Пекина в 2025 году.

В интервью РИА Новости дипломат сообщил, что планы по конкретным двусторонним мероприятиям уже активно верстаются.

Моргулов отметил, что с следующем году состоится приезд китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Также в 2025 году состоятся 30-я встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссий.

Посол РФ в Пекине подчеркнул, что важными международными событиями станут заседания Совета лидеров стран ШОС в Китае и Совета глав правительств ШОС в России.

Стоит добавить, что последний визит Си Цзиньпина в Россию состоялся в марте 2023 года. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя КНР.