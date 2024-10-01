Си Цзиньпин заявил о беспрецедентном характере отношений Китая и России

Лидеры России и Китая в эти минуты проводят встречу в Казани. В ходе переговоров было подчеркнуто, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня за последнее десятилетие.

Отношения Россия и Китая за последние 75 лет вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с китайским коллегой, проходящей сейчас на полях казанского саммита БРИКС.

"Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они (отношения – прим. ред.) стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер"

– глава российского государства

Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество РФ и КНР продолжает развиваться, несмотря на негативное внешнее воздействие.

"В январе–августе товарооборот, по нашим данным, увеличился на 4,5%. По китайской статистике есть небольшая разница. Но в целом позитивная тенденция сохраняется"

– Владимир Путин

В свою очередь, Си Цзиньпин акцентировал внимание на том, что российско-китайские отношения за последние 10 лет вышли на беспрецедентно высокий уровень.

"За минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер"

– китайский лидер