Си Цзиньпин заявил о беспрецедентном характере отношений Китая и России

Отношения Россия и Китая за последние 75 лет вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с китайским коллегой, проходящей сейчас на полях казанского саммита БРИКС.
"Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они (отношения – прим. ред.) стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер"
– глава российского государства
Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество РФ и КНР продолжает развиваться, несмотря на негативное внешнее воздействие.
"В январе–августе товарооборот, по нашим данным, увеличился на 4,5%. По китайской статистике есть небольшая разница. Но в целом позитивная тенденция сохраняется"
– Владимир Путин
В свою очередь, Си Цзиньпин акцентировал внимание на том, что российско-китайские отношения за последние 10 лет вышли на беспрецедентно высокий уровень.
"За минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер"
– китайский лидер