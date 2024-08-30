Премьеры России, Китая и Монголии проводят первую в истории встречу

Сегодня в Пакистане проходит первая встреча РФ, КНР и Монголии на уровне премьер-министров. Важность трехстороннего формата отметил Михаил Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с коллегами из Китая Ли Цяном и Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ подчеркнул важность трехстороннего формата. Премьеры трех стран впервые проводят переговоры сегодня.

Формат "тройки" Россия - Монголия - Китай был создан десять лет назад. Стороны договорились о регулярном проведении саммитов. В настоящее время в "тройке" председательствует КНР.

"За десять лет с момента первых трехсторонних переговоров наших лидеров в Душанбе создан солидный базовый пакет документов и механизмов, и он, конечно, дает нам возможность реализовать многоплановую кооперацию"

– Мишустин

Стороны утвердили программу создания экономического коридора "Китай-Монголия-Россия", это позволит нарастить транспортное и таможенное сотрудничество, поможет росту промышленности и инвестиций, разовьет приграничное межрегиональное сотрудничество. Сегодня "Дорожная карта" охватывает такие сферы, как политика, экономика, наука и образование, техника, культура. Круг тем постоянно расширяется, отметил российский премьер.

"Укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой и с Монголией — нашими близкими соседями и стратегическими партнерами — является одним из наших приоритетов во внешней политике государства. Готовы вместе работать для процветания наших стран, повышения качества жизни наших граждан"

– Мишустин

Важность регионального сотрудничества растет на фоне многополярности, добавил он. Сопряжение трехстороннего формата с развитием ЕАЭС и реализацией китайского проекта "Один поезд – один путь" и монгольской концепцией "Степной путь" отвечает общим интересам трех стран, заключил он.

Встреча премьеров России, Китая, Монголии проходит в Исламабаде, куда политики прибыли на заседание Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).