Вестник Кавказа

Путин пригласил на саммит БРИКС лидера Монголии

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский президент пригласил на саммит БРИКС в Казани монгольского коллегу. Приглашение было принято.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом во вторник пригласил коллегу на XVI саммит стран БРИКС.

"Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас"

– Владимир Путин

Хурэлсух принял приглашение. Форум планируется провести в столице Татарстана 22-24 октября.

Сегодня президент РФ совершает государственный визит в Улан-Батор, это его первая поездка в Монголию за пять лет.

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