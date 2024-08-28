Путин пригласил на саммит БРИКС лидера Монголии

Российский президент пригласил на саммит БРИКС в Казани монгольского коллегу. Приглашение было принято.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом во вторник пригласил коллегу на XVI саммит стран БРИКС.
"Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас"
– Владимир Путин
Хурэлсух принял приглашение. Форум планируется провести в столице Татарстана 22-24 октября.
Сегодня президент РФ совершает государственный визит в Улан-Батор, это его первая поездка в Монголию за пять лет.