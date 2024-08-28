Вслед за Азербайджаном: Турция присоединяется к БРИКС

По мнению администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, на которую ссылается издание, геополитический центр тяжести смещается прочь от развитых экономик. Новый дипломатический курс Турции отражает ее стремление установить связи со всеми сторонами в многополярном мире, оставаясь при этом ключевым членом НАТО, добавили они.
Анонимные источники Bloomberg связывают заявку Анкары на вступление в БРИКС с отсутствием прогресса в многолетней попытке стать частью Европейского Союза, а также трениями с Западом в связи с сохранением Анкарой отношений с Москвой на фоне специальной военной операции на Донбассе.
Турция и Запад
Действительно, Турция уже очень давно пытается присоединиться к ЕС. Заявку она подала еще в 1987 году, а переговоры о членстве начались в 2005 году. Страны ЕС по-прежнему тормозят процесс ввиду несоответствия Турции их представлениям о демократии, устройстве судебной системы и правах человека. Дополнительным обременением является фактор ислама - европейцы опасаются, что Турция с 80-миллионным мусульманским населением может "исламизировать" Европу.
Не способствует евроинтеграции Анкары и независимая внешняя политика в виде партнерства со странами, с которыми у ЕС имеются проблемы. Существенную сложность вносит также продолжение конфликта с двумя членами Евросоюза: Кипром из-за проблемы Северного Кипра и Грецией из-за островов в Эгейском море.
Примерно около года Турция пытается нормализовать свои отношения с США и ЕС. Удалось вроде как договориться с Джозефом Байденом о поставках истребителей F-16 в обмен на одобрение заявки Швеции в НАТО. Сейчас турецкие СМИ пишут, что Анкара просит у Вашингтона разрешения на покупку F-35 и готова в качестве ответной меры не использовать в своей системе ПВО купленные у России системы С-400.
В конце августа глава турецкого МИД Хакан Фидан после пятилетней паузы принял участие в неформальном саммите ЕС, где стороны выразили желание улучшить двусторонние связи. Анкара прикладывает усилия по возобновлению переговоров о вступлении в ЕС, и они остаются "стратегической целью", — отметил Фидан.
Турецкие интересы
На фоне сближения с ЕС и желания вступить в антизападные блоки у наблюдателей может возникнуть недопонимание относительно того, чего больше всего хочет Турция. Эрдоган на прошлой неделе решил внести ясность в этот вопрос. "Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если она одновременно улучшит свои отношения как с Востоком, так и с Западом", — заявил Эрдоган в Стамбуле на выходных, добавив: "Любой другой метод не принесет Турции пользы, а только навредит ей".
Далее турецкий лидер выразил более конкретно. "Мы не должны выбирать между Европейским Союзом и Шанхайской организацией сотрудничества, как утверждают некоторые. Напротив, мы должны развивать отношения как с этими, так и с другими организациями на основе взаимовыгоды", - заключил Эрдоган.
Турция и БРИКС
К БРИКС с начала этого года присоединились пять стран - Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Египет и Саудовская Аравия. На ближайшем саммите в Казани 22-24 октября будет обсуждаться дальнейшее расширение. Среди новых кандидатов числятся Малайзия, Таиланд и Азербайджан. Всего, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, в БРИКС подали заявки около 30 стран.
БРИКС выступает в качестве политической, финансовой и экономической альтернативы западным объединениям. И в этом смысле она полностью отвечает интересам Турции. "БРИКС — это организация, которая повышает разнообразие подходов, идентичностей и политик в глобальной экономической системе", — заявил Фидан после участия в заседании министров иностранных дел организации в июне.
Учитывая сложности во взаимоотношениях с Западом, членство в БРИКС и ШОС делают Турцию более сильной и независимой. БРИКС обладает такими финансовыми инструментами, как Пул валютных резервов и Новый банк БРИКС, которые могут выделить деньги на преодоление кризиса и инфляции, а также на реализацию инфраструктурных проектов. Такие возможности крайне необходимы, чтобы не находиться в зависимости от настроений ЕС, МВФ и Всемирного банка.
Турция считает, что вступление в БРИКС может помочь ей улучшить экономическое сотрудничество с Россией и Китаем, а также стать торговым коридором между Европой и Азией. Страна желает стать центром для экспорта газа из России и Центральной Азии, добавили собеседники Bloomberg.
Участие в БРИКС вписывается в геополитическое видение Эрдогана. Он выступает за расширение прав и возможностей новых сильных держав. "Мир больше пяти", - повторяет он, намекая на сохранение с 1945 года постоянного состава Совета Безопасности ООН. Эрдоган поддерживает также вступление своей страны в ШОС в качестве противовеса НАТО, где Анкара хоть и членствует, но часто сталкивается с противодействием блока стран в лице США, Франции, Кипра и Греции из-за разных подходов к ситуации в Ливии, Сирии и на Южном Кавказе.
Турецкие перспективы
Официально на момент написания материала о заявке Турции в БРИКС еще неизвестно. Однако Анкара в июне, накануне встречи глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявила о желании быть частью блока. "Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году", - сказал Фидан, приехавший на ту встречу. Сам же президент Турции еще в 2018 году участвовал в саммите БРИКС в Йоханнесбурге. На той встрече президент России Владимир Путин сказал, что Турция может присоединиться к БРИКС в 2022 году.
Последней страной, подавшей заявку на вступление в БРИКС, стал Азербайджан. Это произошло после визита Владимира Путина в Баку. Россия поддерживает кандидатуру Азербайджана. При этом в июне глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что страны БРИКС решили "взять паузу" относительно дальнейшего расширения. Кроме того, в разработке находится система категорий для стран партнеров, которые необходимо пройти перед тем как стать полноценным членом.