Турция подала заявку на присоединение к БРИКС

Власти Турции попросили принять страну в БРИКС. Тем самым они хотят усилить влияние республики на международной арене и расширить взаимодействие с развивающимися странами.

Руководство Турции подало официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщают 2 сентября информированные источники.

Тем самым Анкара хочет расширить связи с развивающимися странами и усилить свое глобальное влияние, пишет агентство Bloomberg.

Источники акцентируют внимание на том, что данный шаг Турции продиктован еще и тем, что она недовольна отсутствием прогресса в вопросе членства в ЕС.

В МИД и администрации президента Турции информацию о подаче заявки пока не комментируют.

Напомним, в конце прошлой недели президент Турции сообщил, что республика намерена развивать свои отношения и с Востоком, и с Западом.