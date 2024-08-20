Вестник Кавказа

Турция подала заявку на присоединение к БРИКС

Флаги стран БРИКС
© Фото: сайт саммита БРИКС в ЮАР
Власти Турции попросили принять страну в БРИКС. Тем самым они хотят усилить влияние республики на международной арене и расширить взаимодействие с развивающимися странами.

Руководство Турции подало официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщают 2 сентября информированные источники.

Тем самым Анкара хочет расширить связи с развивающимися странами и усилить свое глобальное влияние, пишет агентство Bloomberg.

Источники акцентируют внимание на том, что данный шаг Турции продиктован еще и тем, что она недовольна отсутствием прогресса в вопросе членства в ЕС.

В МИД и администрации президента Турции информацию о подаче заявки пока не комментируют.

Напомним, в конце прошлой недели президент Турции сообщил, что республика намерена развивать свои отношения и с Востоком, и с Западом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1030 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Турции объяснили желание вступить одновременно в БРИКС и ЕС

В Турции объяснили желание вступить одновременно в БРИКС и ЕС

Шойгу и глава МИД Турции провели переговоры в Москве

Шойгу и глава МИД Турции провели переговоры в Москве

Хакан Фидан едет в Россию на саммит БРИКС+

Хакан Фидан едет в Россию на саммит БРИКС+

Какова польза вступления Турции в БРИКС?

Какова польза вступления Турции в БРИКС?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы