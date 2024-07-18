Турция будет одновременно развивать отношения с ЕС и ШОС

Президент Турции рассказал, что страна не будет делать выбор между ЕС и ШОС. По его словам, Анкара намерена развивать свои отношения и с Востоком, и с Западом.

Турция не собирается выбирать между Евросоюзом и ШОС. Такое заявление сделал 31 августа президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии вручения дипломов выпускникам училища ВМС республики.

Он обратил внимание на то, что Анкара будет развивать отношения и с ЕС, и с ШОС.

"Турция может стать сильной и уважаемой страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь навредит Турции. Мы не делаем выбор между ЕС и ШОС, как утверждают некоторые. Нам не нужно делать выбор"

– глава турецкого государства

Турция и Евросоюз

Турция подала заявку на вхождение в состав ЕС в 1987 году, а в 1999 году получила статус кандидата. Переговоры о членстве республики стартовали в октябре 2005 года, однако в конце 2016 года они были приостановлены. На днях глава МИД Турции заявил, что республика по-прежнему заинтересована в членстве в Евросоюзе. Он подчеркнул, что это по-прежнему стратегическая цель для страны.

Турция и ШОС

Этим летом турецкий лидер объявил о стремлении Анкары стать полноправным членом ШОС. Он сообщил об этом после саммита организации, прошедшего в Астане 3-4 июля. На сегодняшний день Турция имеет в ШОС статус наблюдателя.