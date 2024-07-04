Азербайджан и Армения подали запрос на получение статуса наблюдателя ШОС

Азербайджан и Армения запросили статус наблюдателя ШОС. Вместе с ними соответствующим статусом намерены обзавестись еще три государства.

Азербайджан и Армения изъявили желание получить статус наблюдателя ШОС. Об этом поведал национальный координатор Ирана в Секретариате организации.

"Несколько стран подали заявки на вступление, включая Камбоджу, Шри-Ланку, Армению, Бангладеш, Азербайджан и другие. <…> Мы, в принципе, готовы рассмотреть этот вопрос и по согласованию с соответствующими заявителями и государствами-членами организации прийти к какому-то выводу"

– Мехрдад Киаеи

Он подчеркнул, что сначала этим странам необходимо будет стать наблюдателями, а затем уже они смогут рассчитывать на полноправное членство, пишут "Известия".

Напомним, на прошлой неделе президент Турции подчеркнул, что республика заинтересована в членстве в ШОС.