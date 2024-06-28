Турция собирается стать полноправным членом ШОС

Турция намерена стать полноправным членом ШОС. Об этом заявил президент страны, напомним, что сейчас Турция находится в статусе наблюдателя.

Глава турецкого государства выступил с заявлением, в котором подчеркивалось, что его страна нацелена на полноценное членство в Шанхайской организации сотрудничества.

"Целью Турции, которая сейчас является наблюдателем в ШОС, является полноправное членство в организации. Теперь она должна присоединиться к шанхайской пятерке"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, что турецкий лидер участвовал в саммите ШОС в начале июля. Впоследствии он подчеркивал, что Анкара намерена расширять партнерские связи с Пекином и Москвой.