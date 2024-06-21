Вестник Кавказа

Турция: ШОС укрепится после саммита в Астане

Турция: ШОС укрепится после саммита в Астане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ШОС укрепится по результатам июльского саммита в Астане. Зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.

В Турции заявили о том, что после астанинского саммита ШОС ждет укрепление. Было отмечено, что данная инициатива может преодолеть все препятствия, стоящие на пути стран находящихся в передней Азии.

«Я рассматриваю повторное проведение саммита в Астане как очень ценное событие. Астанинский саммит - это инициатива, способная решить все проблемы в переднеазиатской географии»

– зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу

Также стоит отметить: планируется, что в ходе июльского саммита членом организации станет Беларусь.

Напомним, что ШОС стартует в столице Казахстана 3 июля.

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