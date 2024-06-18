Вестник Кавказа

Генсек ООН посетит саммит ШОС в Казахстане

Астана
© Фото: Игорь Лепёхин
Антониу Гутерриш подтвердил свое участие в июльском саммите ШОС. Он пройдет в столице Казахстана в середине следующей недели.

Генсек ООН приедет через неделю в Казахстан для участия в саммите ШОС. Соответствующую информацию подтвердил сам Антониу Гутерриш.

"У меня будут встречи с другими организациями, от небольших, таких как КАРИКОМ (Карибское сообщество - прим. ред. ), до Шанхайской организации сотрудничества, в которую входит более половины населения мира"

– генсек ООН

Он также акцентировал внимание на том, что такие международные объединения как ШОС, БРИКС, Африканский союз или ОИС должны стать фундаментальными партнерами ООН, передает ТАСС.

По словам главы ООН, иногда региональные организации способны справляться с проблемами, которые не может решить ООН.

"В связи с этим они являются для нас важными партнерами, будь то Африканский союз или Европейский союз"

– Антониу Гутерриш

Напомним, Астана примет саммит ШОС 3-4 июля.

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