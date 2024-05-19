Меры безопасности усилят в Астане перед саммитом ШОС

Власти Казахстана приняли решение об усилении мер безопасности на время саммита ШОС. Госучреждениям порекомендовали перевести часть своих сотрудников на дистанционный режим работы.
В Астане усилят меры безопасности в преддверии встречи лидеров стран-членов ШОС, которая состоится 3-4 июля. Об этом информирует столичная администрация.
"В эти дни будут усилены меры безопасности. В целях удобства граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы"
– пресс-служба администрации
Там также отметили, что в дни проведения саммита не будут работать дошкольные учреждения.