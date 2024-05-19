Вестник Кавказа

Меры безопасности усилят в Астане перед саммитом ШОС

Министерство обороны Казахстана
© Фото: Игорь Лепёхин
Власти Казахстана приняли решение об усилении мер безопасности на время саммита ШОС. Госучреждениям порекомендовали перевести часть своих сотрудников на дистанционный режим работы.

В Астане усилят меры безопасности в преддверии встречи лидеров стран-членов ШОС, которая состоится 3-4 июля. Об этом информирует столичная администрация.

"В эти дни будут усилены меры безопасности. В целях удобства граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы"

– пресс-служба администрации

Там также отметили, что в дни проведения саммита не будут работать дошкольные учреждения.

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Министерство обороны Казахстана
© Фото: Игорь Лепёхин
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