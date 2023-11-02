Координаторы стран ШОС провели встречу в Астане

На следующей неделе в столице Казахстана пройдет заседание СМИД ШОС. На сегодняшней встрече был утвержден перечень документов, выносимых на подписание совета.

В Астане состоялась встреча национальных координаторов стран ШОС, на которой обсуждались вопросы подготовки к предстоящему заседанию глав МИД. Об этом сказано в заявлении МИД Казахстана.

"В центре повестки дня мероприятия вопросы подготовки к заседанию Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС, которое состоится 20-21 мая в Астане. Утвержден перечень основных документов, выносимых на подписание совета"

– пресс-служба ведомства

Там отметили, что на встрече были рассмотрены документы, направленные на укрепление взаимодействия в ШОС в экономике, политике, безопасности и культуре.

Помимо этого, представители стран-членов ЩОС продолжили подготовку документов, направленных на решение ряда актуальных вопросов регионального развития. В их число, в частности, вошла Астанинская декларация.