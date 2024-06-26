Туркменистан поможет ШОС развивать "Север-Юг"

Туркменистан и страны ШОС могут объединиться в вопросе развития международных транспортных маршрутов. По словам Бердымухамедова, республика заинтересована в участии в проекте "Север-Юг".

Туркменистан открыт к сотрудничеству с государствами Шанхайской организации сотрудничества в развитии МТК "Север-Юг", сообщил в Астане председатель Народного совета республики Гурбангулы Бердымухамедов.

"Убежден, что у нас есть все предпосылки выстроить устойчивые магистральные маршруты партнерства, как по линии Восток - Запад, так и по линии Север - Юг. Географически Туркменистан является естественным, оптимальным звеном этого большого проекта. В его рамках готовы работать с государствами ШОС в различных форматах и конфигурациях"

– Бердымухамедов

В рамках коридора "Север-Юг" грузы могут идти вдоль восточного побережья Каспия через морской порт Туркменбаши и далее на юг в Иран, пояснил он.

Саммит ШОС проходил в столице Казахстана 3-4 июля, туркменская делегация присутствовала на мероприятии в качестве гостя, состоялись переговоры в формате ШОС+.