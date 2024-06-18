Вестник Кавказа

Пакистан подключается к "Север-Югу"

Пакистан подключается к "Север-Югу"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пакистан начал процесс официального присоединения к МТК "Север-Юг". Об этом сообщил посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали.

Посол Пакистана в РФ Мухаммад заявил о том, что его страна начала процесс присоединения к международному транспортному коридору "Север-Юг".

"Мы начали соответствующую процедуру присоединения после обращения к нам РФ. У нас был успешный опыт доставки грузов по одной из веток МТК "Север-Юг", и мы движемся в направлении официального вхождения в данный транспортный коридор"

– Мухаммад Халид Джамали

Дипломат отметил, что новый торговый путь открывает перед Пакистаном дополнительные возможности для расширения торговых объемов.

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