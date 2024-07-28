Азербайджан официально подал заявку в БРИКС

Азербайджанская Республика направила официальную заявку на присоединение к международному объединению БРИКС. Информацию обнародовали в МИД Азербайджана.

Заявка от Азербайджана на вступление в БРИКС официально направлена в нужные структуры.

Такую информацию предоставил пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде, передает Report.

Отметим, что стремление Азербайджана БРИКС было зафиксировано в ходе саммита ШОС. Мероприятие проходило 3 июля в столице Казахстана Астане. На нем Баку и Пекин подписали Совместную декларацию, согласно которой между странами устанавливается стратегическое партнерство.

Как следует из пункта 4.5 этого документа, Азербайджан изъявил желание войти в состав БРИКС. Пекин же приветствовал сотрудничество Баку в рамках БРИКС.