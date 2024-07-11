Еще одна страна подала заявку в БРИКС

Малайзия направила России официальную заявку на вхождение в состав БРИКС, о важном шаге рассказал премьер-министр страны. По его словам, она также готова к стратегическому партнерству с БРИКС.

Заявка на вступление в БРИКС направлена малайзийскими властями России, с таким заявлением выступил премьер-министр расположенной в Юго-Восточной Азии страны Анвар Ибрагим.

"Малайзия направила России как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера"

– глава правительства

Малайзийский политик также рассказал, что стремление Малайзии в БРИКС легло в основу повестки его переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Напомним, после беседы с главой российской дипломатии Ибрагим рассказал о важном значении, которое будет иметь для Малайзии членство в БРИКС.

"Это членство имеет значительный потенциал для обеих стран и подчеркивает нашу приверженность содействию прочному международному сотрудничеству"

– премьер

В свою очередь, Лавров по итогам визита в Куала-Лумпур заверил, что РФ, будучи в 2024 году председателем в БРИКС, поможет продвижению стремления Малайзии к партнерству в организации.

Напомним, что изначально в БРИКС, которая тогда называлась БРИК, входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. С 2011 года в организации участвует ЮАР – так БРИК была переименована в БРИКС. Следующее "пополнение" в организации произошло в нынешнем году. В нее вошли Иран и Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, а также Эфиопия.