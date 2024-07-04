Баку заявил о желании войти в БРИКС

Азербайджан намерен стать участником БРИКС. Об этом заявила председатель парламента страны.

Азербайджан намерен стать полноправным участником БРИКС. Об этом проинформировала председатель парламента страны Сахиба Гафарова.

«Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС»

– Сахиба Гафарова

По ее словам, к этой цели приведет расширение сотрудничества на уровне парламентов. Поэтому, как отметила Сахиба Гафарова, так важно продвигать межпарламентский диалог, который может преодолеть недопонимание возникающее между странами.

В заключение председатель парламента Азербайджана выразила уверенность, что Парламентский форум БРИКС станет именно такой площадкой дружбы и сотрудничества.

Азербайджан и БРИКС

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что участие Баку в БРИКС принесет пользу и Азербайджану, и организации.

"Я думаю, Азербайджан получит большие выгоды от подключения к БРИКС. В настоящее время республика предметно занимается вопросами организации международных транспортных маршрутов, а в БРИКС это одно из наиболее мощно развивающихся направлений", - прежде всего сказал он.

"Также в БРИКС постоянно в работе находится финансовый вопрос поиска оптимальных валют для международной торговли членов организации, что в условиях тенденций по дедолларизации становится актуальным для многих стран. Я думаю, для Азербайджана решение вступить в БРИКС – это хорошая и правильная мысль. Мы будем поддерживать его устремления, тем более учитывая существующие между нами отношения", - подчеркнул Андрей Бакланов.

"Присоединение к растущему международному организму с огромным совокупным ВВП – это уже хорошо. В БРИКС Азербайджан получит большую площадку для обсуждения своих интересов с другими странами. Это нужная вещь, поскольку традиционные переговорные площадки одрябли, в ООН давно не ведется конструктивный диалог, а в отношениях между странами регулярно появляются вопросы, которые нужно обговаривать лично руководству государств. Членство Азербайджана в БРИКС будет выгодно всем", - обратил внимание дипломат.