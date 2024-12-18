Двенадцать рейсов до Сочи направлены на другие аэродромы

Из-за временных ограничений в аэропорту Сочи пассажирские лайнеры сменили пункт назначения. Самолеты ушли на другие аэропорты региона.
Рейсы до Сочи перенаправлены в другие города из-за временной остановки работы аэропорта в городе-курорте, передает пресс-служба транспортного комплекса.
"Экипажами 12 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы"
– пресс-служба аэропорта
Сообщается, что самолеты направлены в аэропорты Минвод и Махачкалы.
Отмечается, что временно задерживаются самолеты до Дубая, Москвы, Екатеринбурга и других городов.
Отметим, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.