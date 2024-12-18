Вестник Кавказа

Двенадцать рейсов до Сочи направлены на другие аэродромы

Двенадцать рейсов до Сочи направлены на другие аэродромы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за временных ограничений в аэропорту Сочи пассажирские лайнеры сменили пункт назначения. Самолеты ушли на другие аэропорты региона.

Рейсы до Сочи перенаправлены в другие города из-за временной остановки работы аэропорта в городе-курорте, передает пресс-служба транспортного комплекса. 

"Экипажами 12 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы"

– пресс-служба аэропорта 

Сообщается, что самолеты направлены в аэропорты Минвод и Махачкалы. 

Отмечается, что временно задерживаются самолеты до Дубая, Москвы, Екатеринбурга и других городов. 

Отметим, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

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