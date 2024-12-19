Ильхам Алиев позвонил Токаеву в связи с крушением самолета под Актау

Глава Азербайджана Алиев позвонил президенту Казахстана Токаеву в связи с крушением борта Баку-Грозный в Казахстане. Стороны выразили друг другу соболезнования, а также обозначали свои позиции относительно расследования причин трагедии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением рейса Баку-Грозный под Актау.

Лидеры двух стран выразили друг другу соболезнования, а также направили слова сочувствия семьям жертв трагедии и пожелали выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.

Также в процессе разговора Алиев и Токаев поделились друг с другом соображениями относительно хода расследования. Главы государств оказались едины во мнении, что причины трагического происшествия будут выяснены.

Напомним, что в результате катастрофы рейса AZAL под Актау 25 декабря погибли граждане Азербайджана, Казахстана и России.