Вестник Кавказа

Ильхам Алиев взял расследование крушения самолета под личный контроль

Ильхам Алиев взял расследование крушения самолета под личный контроль
© Фото: Кабмин Азербайджана
Заседание Госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы самолета AZAL Баку-Грозный состоялось в Баку. На нем стало известно, что расследование трагедии взял под контроль президент Азербайджана.

Госкомиссия, созданная по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева для расследования причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау, сегодня вечером провела заседание, рассказали в Кабмине.

На нем председатель комиссии, премьер-министр Али Асадов сообщил, что расследование взято под личный контроль президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На заседании участники комиссии обсудили неотложные вопросы, в частности, речь шла об оказании помощи пострадавшим. Глава Минздрава Теймур Мусаев получил поручения для оказания медпомощи раненым совместно с казахстанской стороной.

В ходе заседания было заявлено, что состоялись работы по идентификации тел жертв, было дано поручение о неотложном проведении необходимой работы с семьями раненых.

Было указано, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев была создана горячая линия, с помощью которой члены семей и родственники пассажиров потерпевшего крушение самолета получили необходимые сведения, а также психологическую и иную поддержку.

Генпрокуратура Азербайджана, совместно с казахстанскими коллегами, выясняет причины ЧП, идет расследование. На заседании было озвучено поручение регулярно предоставлять общественности информацию о его ходе.

Кроме того, было заявлено о работе над проведением эвакуации в Азербайджан граждан АР, пострадавших в авиакатастрофе и сейчас проходящих лечение в Актау, если будет такая необходимость и если будет получено согласие врачей.

Далее, на заседании было обращено внимание на постоянные тесные контакты и совместные усилия, которые реализуются членами азербайджанского правительства с казахстанскими коллегами для предоставления необходимой помощи раненым.

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