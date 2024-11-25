Черный ящик обнаружен в разбившемся самолете AZAL

В самолете "Азербайджанских авиалиний" обнаружен черный ящик. Сегодня утром лайнер с 67 людьми на борту упал возле города Актау.
В упавшем сегодня возле города Актау самолете "Азербайджанских авиалиний" обнаружен черный ящик, сообщает "Казинформ" со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры Казахстана.
"Черный ящик разбившегося самолёта найден, сообщил представитель транспортной прокуратуры"
- агентство "Казинформ"
Авиакатастрофа в Актау
Напомним, самолет авиакомпании AZAL упал 25 декабря возле города Актау в западной части Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.
В Минздраве РК заявили, что в результате выжили 29 человек. Позже вице-президент страны Канат Бозумбаев сказал, что в авиакатастрофе под Актау погибли 38 человек.