Вестник Кавказа

Черный ящик обнаружен в разбившемся самолете AZAL

Черный ящик обнаружен в разбившемся самолете AZAL
© Фото: пресс-служба МЧС Казахстана
В самолете "Азербайджанских авиалиний" обнаружен черный ящик. Сегодня утром лайнер с 67 людьми на борту упал возле города Актау.

В упавшем сегодня возле города Актау самолете "Азербайджанских авиалиний" обнаружен черный ящик, сообщает "Казинформ" со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры Казахстана.

"Черный ящик разбившегося самолёта найден, сообщил представитель транспортной прокуратуры"

- агентство "Казинформ"

Авиакатастрофа в Актау

Напомним, самолет авиакомпании AZAL упал 25 декабря возле города Актау в западной части Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

В Минздраве РК заявили, что в результате выжили 29 человек. Позже вице-президент страны Канат Бозумбаев сказал, что в авиакатастрофе под Актау погибли 38 человек.

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