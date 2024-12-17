Вестник Кавказа

Ильхам Алиев призвал к тщательному расследованию авиакатастрофы под Актау

Ильхам Алиев призвал к тщательному расследованию авиакатастрофы под Актау
© Фото: сайт МЧС Казахстана
Причины и обстоятельства крушения самолета AZAL рядом с казахстанским Актау должны быть тщательно расследованы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвал срочное совещание по поводу крушения воздушного судна AZAL в Казахстане. В ходе его он отметил, что точные причины трагедии еще предстоит выяснить.

«В СМИ и социальных сетях есть моменты авиакатастрофы. Поэтому каждый может это увидеть. Однако причины крушения нам не известны. Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить»

- Ильхам Алиев

Известно, что самолет направлялся из Баку в столицу Чечни, но из-за непогоды поменял направление и полетел в сторону Актау, где и случилось крушение, подчеркнул президент Азербайджана. Он призвал к тщательному расследованию точных причин и обстоятельств авиакатастрофы.

Для этого была создана специальная комиссия, которая после завершения всех работ, проинформирует как Ильхама Алиева, так и общественность.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1260 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан объявил траур 26 декабря в связи с авиакатастрофой

Азербайджан объявил траур 26 декабря в связи с авиакатастрофой

Путин выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL

Путин выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL

Президент Азербайджана соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе

Президент Азербайджана соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе

Расследование крушения самолета AZAL будут вести комиссии двух стран

Расследование крушения самолета AZAL будут вести комиссии двух стран

Ильхам Алиев покинул саммит СНГ из-за авиакатастрофы с азербайджанским самолетом

Ильхам Алиев покинул саммит СНГ из-за авиакатастрофы с азербайджанским самолетом

Крушение самолета Баку-Грозный: что известно о катастрофе?

Крушение самолета Баку-Грозный: что известно о катастрофе?

Ильхам Алиев рассказал о подготовке к играм СНГ в Гяндже

Ильхам Алиев рассказал о подготовке к играм СНГ в Гяндже

Грузинский премьер позвонил Ильхаму Алиеву

Грузинский премьер позвонил Ильхаму Алиеву

Патриарх Кирилл позвонил Ильхаму Алиеву

Патриарх Кирилл позвонил Ильхаму Алиеву

Миллер поздравил с днем рождения Ильхама Алиева

Миллер поздравил с днем рождения Ильхама Алиева

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы