Ильхам Алиев призвал к тщательному расследованию авиакатастрофы под Актау

Причины и обстоятельства крушения самолета AZAL рядом с казахстанским Актау должны быть тщательно расследованы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвал срочное совещание по поводу крушения воздушного судна AZAL в Казахстане. В ходе его он отметил, что точные причины трагедии еще предстоит выяснить.

«В СМИ и социальных сетях есть моменты авиакатастрофы. Поэтому каждый может это увидеть. Однако причины крушения нам не известны. Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить»

- Ильхам Алиев

Известно, что самолет направлялся из Баку в столицу Чечни, но из-за непогоды поменял направление и полетел в сторону Актау, где и случилось крушение, подчеркнул президент Азербайджана. Он призвал к тщательному расследованию точных причин и обстоятельств авиакатастрофы.

Для этого была создана специальная комиссия, которая после завершения всех работ, проинформирует как Ильхама Алиева, так и общественность.