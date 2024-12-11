Вестник Кавказа

Российские дипломаты выехали на место крушения самолета AZAL

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На место крушения самолета Азербайджанских авиалиний, в город Актау в Казахстане, отправились дипломатические представители из России. Там они будут помогать выжившим согражданам и уточнять информацию.

Дипломаты из РФ отправились в казахстанский город Актау, чтобы помочь спасшимся в авиакатастрофе согражданам, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наши дипломаты уже командированы в Актау, в том числе для уточнения информации и организации помощи выжившим соотечественникам»

- Мария Захарова

Она отметила, что российское министерство находится в режиме диалога с ведомствами Казахстана и Азербайджана и будет оперативно передавать всю имеющуюся информацию.

Крушение рейса Баку-Грозный

Сегодня в нескольких км от аэропорта Актау упал самолет азербайджанской компании AZAL. На борту пребывало 62 пассажира, из них 16 – граждане России. Согласно спискам авиаперевозчика, выжили 29 человек, включая 10 россиян.

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