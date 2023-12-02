Саммит СНГ в Санкт-Петербурге почтил память погибших в Актау

В Санкт-Петербурге стартовал саммит СНГ. Лидеры стран содружества почтили память жертв катастрофы рейса Баку-Грозный под Актау.

Саммит СНГ стартовал сегодня в Санкт-Петербурге. По предложению президента России Владимира Путина мероприятие началось с минуты молчания в память жертв крушения авиарейса Баку-Грозный под Актау.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также сообщил, что Россия направит в Казахстан самолет МЧС с медицинскими специалистами и оборудованием.

Лидер России в рамках неформальной встречи СНГ затронул в том числе вопросы экономики. Президент России отметил, что совокупный рост ВВП экономик стран СНГ составил в этом году 4,7%, что выше показателей по миру, а доля расчетов в национальных валютах превысила 85%.

Также Путин отметил, что страны СНГ активно продвигаются к технологической независимости, развивая импортозамещение.

Глава РФ также поддержал создание при СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций. Путин предложил проводить регулярные волонтерские форумы, а также поддерживать грантами начинания добровольцев из стран альянса.

Отдельно президент России затронул тему предстоящих торжеств по случаю 80-летия Победы. Путин лично пригласил лидеров СНГ принять участие в праздновании юбилейной годовщины Победы в Москве. Он также отметил, что 2025 год провозглашен в СНГ годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в неформальном саммите в России по состоянию здоровья. Также мероприятие не смог посетить лидер Азербайджана Ильхам Алиев, экстренно вылетевший сегодня утром в Баку из-за катастрофы рейса Azerbaijan Airlines под Актау.

Роль неформальных саммитов в работе СНГ

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении, которое приобрели предновогодние неформальные саммиты СНГ в Санкт-Петербурге.

"Это уже традиционное мероприятие является во многом символическим. Оно подчеркивает, что в конце очередного года все страны, которые раньше входили в одно государство, Советский Союз, по-прежнему контактируют, собираются вместе, обсуждают итоги года и результаты совместной работы в экономике, политике и культуре. Так же вместе они идут в новый год, не только поднимая бокалы шампанского, но и подчеркивая, что есть общее видение того, как в следующем году можно будет сотрудничать и развивать связи", - прежде всего сказал он.

"Мероприятие в Санкт-Петербурге намеренно имеет формат неформального саммита, потому что он, наверное, более эффективен, чем любое формальное событие. Именно на неформальных мероприятиях достигаются гораздо более прочные договоренности, нежели в рамках официальных больших форумов. На больших форумах, в основном, подписываются документы и подводятся итоги именно по результатам неформальных саммитов и встреч", - добавил Антон Бредихин.

Регионовед также оценил перемены в жизни СНГ в уходящем году. "Мы видим, что главный фактор, влияющий на взаимоотношения между странами-участницами СНГ – это давление Запада и санкционная политика. Они стимулируют усиленное взаимодействие между Россией и партнерами по СНГ, и именно благодаря государствам Содружества мы успешно выводим российскую продукцию за рубеж, а также импортируем подсанкционные товары, не продающиеся в РФ напрямую. Важным фактором является СВО и позиция стран СНГ по ней", - сообщил он.

"В целом, в этом году вопросы остаются такими же, как и в прошлом. Главное, что была продемонстрирована работоспособность Содружества. Именно СНГ, входящее частью и в Евразийский Союз, и в ОДКБ, и в ШОС, выступает одним из центров многополярного мира. Я думаю, после инаугурации президента США Дональда Трампа мир приобретет более структурированный многополярный характер, и СНГ в нем будет одной из узловых точек закрепленного и уже даже американцами поддерживаемого многополярного мира", - заключил Антон Бредихин.