Вестник Кавказа

Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау

Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня около города Актау упал самолет авиакомпании AZAL. По этому поводу Турция, Грузия, Армения и Иран выразили соболезнования Баку.

Ближайшие к Азербайджану страны выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой с участием воздушного судна компании Azerbaijan Airlines, случившейся в аэропорту Актау сегодня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал, что с огромной скорбью узнал о крушении самолета AZAL. К его словам присоединился турецкий МИД.

«От имени нашего народа выражаю соболезнования братским Азербайджану и Казахстану и желаю скорейшего выздоровления выжившим»

- Реджеп Тайип Эрдоган

Тбилиси также выразил солидарность со своим стратегическим партнером Баку, отметил МИД республики.

«Глубоко опечалены известием о крушении самолета AZAL, унесшем десятки жизней. Выражаем глубокие соболезнования правительству и народу Азербайджана»

- МИД Грузии

Слова поддержки в связи с трагедией передал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Выражаю соболезнования семьям жертв авиарейса Баку-Грозный. Трагедия, постигшая людей, живущих повседневной жизнью, не может не вызывать печали»

- Никол Пашинян

Кроме того, соболезнования азербайджанскому народу выразил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с крушением самолета “Азербайджанских авиалиний” в казахстанском городе Актау»

- Масуд Пезешкиан

Отметим, что на борту рейса Баку-Грозный пребывало 37 азербайджанских граждан.

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