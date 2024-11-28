Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау

Ближайшие к Азербайджану страны выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой с участием воздушного судна компании Azerbaijan Airlines, случившейся в аэропорту Актау сегодня.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал, что с огромной скорбью узнал о крушении самолета AZAL. К его словам присоединился турецкий МИД.
«От имени нашего народа выражаю соболезнования братским Азербайджану и Казахстану и желаю скорейшего выздоровления выжившим»
- Реджеп Тайип Эрдоган
Тбилиси также выразил солидарность со своим стратегическим партнером Баку, отметил МИД республики.
«Глубоко опечалены известием о крушении самолета AZAL, унесшем десятки жизней. Выражаем глубокие соболезнования правительству и народу Азербайджана»
- МИД Грузии
Слова поддержки в связи с трагедией передал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Выражаю соболезнования семьям жертв авиарейса Баку-Грозный. Трагедия, постигшая людей, живущих повседневной жизнью, не может не вызывать печали»
- Никол Пашинян
Кроме того, соболезнования азербайджанскому народу выразил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с крушением самолета “Азербайджанских авиалиний” в казахстанском городе Актау»
- Масуд Пезешкиан
Отметим, что на борту рейса Баку-Грозный пребывало 37 азербайджанских граждан.