Вестник Кавказа

Власти Казахстана запускают мобильное приложение для малоимущих

Власти Казахстана запускают мобильное приложение для малоимущих
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже с первых чисел наступающего нового 2025 года по всему Казахстану заработает мобильное приложение, по которому малоимущие граждане смогут подать заявление на назначение им адресной социальной помощи.

С января 2025 года по всему Казахстану заработает мобильное приложение для назначения адресной социальной помощи (АСП), сообщил сегодня вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин.

"С января 2025 года планируется внедрение мобильного приложения по всей стране"

- Олжас Анафин

Сейчас АСП назначается участковыми комиссиями, которые проверяют материальное благосостояние семьи и по итогам проверки принимают решения. Все это делается в бумажном формате, однако приложение FSM Social изменит ситуацию, пояснил Анафин, передает "АиФ Казахстан".

Оно позволит членам участковых комиссий фиксировать положение семьи на фото, сохраняя геолокацию, что значительно упростит проверку. Пилотное тестирование нового приложения уже проходит в городе Конаев Алматинской области, добавил министр.

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