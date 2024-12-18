В Сочи откроется новый отель "пять звезд" к лету

Новый пятизвездочный отель появится в Сочи на берегу моря к следующему лету. Крупный комплекс будет открыт в Хостинском районе.
К лету в Сочи начнет работать новый комфортабельный отель Marine Garden Sochi Hotels & Spa уровня «пять звезд».
"В Хостинском районе Сочи завершается подготовка к открытию гостиничного комплекса Marine Garden Sochi Hotels & Spa 5* с номерным фондом 780 номеров... открытие первого корпуса на 430 номеров запланировано на второй квартал 2025 года"
– управляющая компания ZONT Hotel Group
На территории разместятся бассейн, рестораны, спа-центр, фитнес-клуб, детский клуб, будет работать конференц-зал.
Пятизвездочные гостиничные комплексы на курортах Краснодарского края традиционно пользуются высоким спросом.