Вестник Кавказа

В Сочи откроется новый отель "пять звезд" к лету

Лежаки у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый пятизвездочный отель появится в Сочи на берегу моря к следующему лету. Крупный комплекс будет открыт в Хостинском районе.

К лету в Сочи начнет работать новый комфортабельный отель Marine Garden Sochi Hotels & Spa уровня «пять звезд».

"В Хостинском районе Сочи завершается подготовка к открытию гостиничного комплекса Marine Garden Sochi Hotels & Spa 5* с номерным фондом 780 номеров... открытие первого корпуса на 430 номеров запланировано на второй квартал 2025 года"

– управляющая компания ZONT Hotel Group

На территории разместятся бассейн, рестораны, спа-центр, фитнес-клуб, детский клуб, будет работать конференц-зал.

Пятизвездочные гостиничные комплексы на курортах Краснодарского края традиционно пользуются высоким спросом.

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