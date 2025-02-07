В Абхазию по «единому» билету: самый простой способ добраться на курорт в 2025 году

На курорты Абхазии в 2025 году можно будет добраться по «единому» билету. Мультимодальный маршрут позволит легко попасть на отдых в «Страну души».

Перед началом летнего туристического сезона Российские железные дороги вновь запустили продажу билетов по мультимодальным маршрутам. С помощью них можно без труда доехать из России в Абхазию.

«Единый» билет подразумевает один документ, по которому пассажир сможет на поезде или самолете добраться до Адлера, а затем перебраться в автобус и пересечь границу между странами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Маршрут «единого» билета

Добраться в Абхазию по мультимодальному маршруту можно из всех регионов России. При этом на сайте РЖД необходимо выбрать пункт «Маршрут с пересадками». Таким образом, сервис предложит единый документ, по которому можно проехать на поезде и автобусе. Сейчас по такому маршруту можно добраться в пять абхазских городов – Гагру, Пицунду, Новый Афон, Гудауту и Сухум.

Автобусный маршрут мультимодального билета выглядит следующим образом:

Адлер – Гагра, площадь Нартаа

Адлер – Пицунда, ул. Гицба, д. 4

Адлер – Гудаута, ул. Гулия, д. 13, автостанция

Адлер - Новый Афон, Привокзальная площадь

Адлер – Сухум, ул. Дзидзария, д. 81, площадь ж/д вокзала

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Расписание автобусов из Адлера в Абхазию и обратно

Ежедневно по маршруту из Адлера ходят восемь рейсов с 05:30 до 14:50. Автобусы отъезжают от городского ж/д вокзала. Отправление осуществляется в 05:30, 07:05, 08:00, 09:00, 11:20, 12:10, 13:50, 14:50.

Автобусы прибывают в Абхазию каждый час. Самый ранний рейс в Гагры в 8:50, самый поздний в Сухум в 21:30.

Обратно можно вернуться также рейсами, которые ходят почти каждый час. Самый ранний из Сухума в 00:30, самый поздний из Гагры в 19:20.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где купить «единый» билет

Приобрести билет для поездки в Абхазию по мультимодальному маршруту можно на сайте РЖД, авиакомпаний, в кассах перевозчика и в некоторых туристических фирмах. Полный список туркомпаний можно найти на сайте Единой Транспортной дирекции.

Во время оформления билета на официальной странице Российских железных дорог необходимо выбрать пункт посадки и прибытия. Например, «Москва – Сухум» или в обратном направлении. При этом нужно убрать отметку «только прямые маршруты».

Таким образом, сервис подберет оптимальный вариант «единого» билета.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Особенности «единого» билета в Абхазию

В этом сезоне продажа билетов уже стартовала. Позаботиться об их приобретении необходимо заранее, так как в разгар летнего сезона число бронирований значительно увеличивается.

Кроме этого, стоит учитывать, что оформление билета осуществляется минимум за 36 часов до поездки на автобусе.

Также владельцам питомцев стоит знать, что по мультимодальному маршруту не получится добраться в Абхазию с животным. Для этого придется оформить билеты отдельно и ознакомиться с правилами провоза питомца через границу.

Помимо прочего туристам необходимо знать, что проход границы по «единому» билету будет осуществляться в том же порядке, как и для обычной поездки на автобусе из России в Абхазию.

Воспользоваться «единым» документом можно с 30 апреля по 30 сентября.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Цена «единого» билета в Абхазию в 2025 году

Стоимость автобусного билета в Абхазию по сравнению с прошлым годом незначительно увеличилась. В 2025 году самый дешевый билет обойдется в 749 рублей, а самый дорогой в 1029 рублей, в зависимости от пункта прибытия.

Цена проезда по маршруту от Адлера в Абхазию:

Адлер – Гагра – 749 рублей

Адлер – Пицунда – 827 рублей

Адлер – Гудаута – 869 рублей

Адлер – Новый Афон – 956 рублей

Адлер – Сухум 1029 рублей

Стоимость ж/д и авиабилета в Адлер зависит от города отправления и класса обслуживания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плюсы «единого» билета

Поездки в Абхазию по мультимодальному маршруту были организованы в 2017 году. Ежегодно по «единому» билету проезжали несколько тысяч человек. В прошлом году этой услугой воспользовались более 5 тыс человек.

Туристы, которые воспользовались таким типом перевозки отмечают, что этот способ удобнее, чем приобретение двух отдельных билетов на поезд и автобус.

Кроме того, что при оформлении документа оплачивать приходится только один раз, есть еще несколько плюсов:

отдельные билеты, как правило стоят дороже, чем «единый» и можно сэкономить на дороге,

сервис подбирает максимально удобное время, чтобы пассажирам не пришлось долго ждать пересадку,

билет можно оформить без доступа к кассам и не выходя из дома через сайт перевозчика,

перевозчик предоставляет льготы для детей, при этом ребенка до 5 лет можно провезти бесплатно,

за ручную кладь не более 30 кг не придется платить,

после прибытия в Адлер не нужно искать транспорт, чтобы добраться на курорт.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"