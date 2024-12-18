В Сочи появится 8 новых пляжей в 2025 году

К следующему летнему сезону принимать отдыхающих смогут новые пляжи в Сочи. Планируется благоустроить до 8 пляжных территорий.
В будущем году курортный Сочи обзаведется новыми пляжами, поделился глава города Андрей Прошунин.
«Новые объекты размещения появятся в нашем городе и в 2025-м. Также готовимся в следующем году увеличить число пляжей - рассматриваем восемь дополнительных территорий под благоустройство»
– градоначальник
Кроме того, запланировано улучшение инфраструктуры курорта и его благоустройство.
В 2024 году турпоток в Сочи составил 8 млн человек. Курорт востребован круглогодично.