Сочи признан популярнейшим направлением для любителей фитнеса

Город-курорт Сочи взял первое место в рейтинге наиболее популярных мест отдыха, совмещенного с фитнесом. Большинство "здоровых" бронирований приходится именно на него.

Лидером рейтинга локаций для ЗОЖ-отдыха стал Сочи, следует из данных "Твил.ру".

Аналитики сервиса решили определить, какие направления наиболее популярны для отдыха среди любителей фитнеса в текущем месяце. Они посчитали, сколько подавалось заявок на бронирование отелей, расстояние от которых до фитнес-центра или спортзала не превышало 1 км.

На первой строчке рейтинга оказался Сочи: на него пришлось 12% таких бронирований. Немного ему уступили Москва (9%) и Санкт-Петербург (8%).

В перечень попали еще несколько точек Краснодарского края. Это Краснодар (пятая строчка), Красная Поляна (8-е место) и Геленджик (девятая позиция).