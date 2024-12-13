Туризм в Сочи не пострадал из-за непогоды

Туристическая инфраструктура в Сочи не пострадала в результате непогоды. В основном последствия стихии были замечены в отдаленных поселках.

Непогода не повредила туристическую инфраструктуру в Сочи, поэтому зимний сезон на курорте продолжится без проблем, передал мэр города Андрей Прошунин.

Он отметил, что зимние пляжи остаются закрытыми, однако к их уборке уже приступили оперативные службы города.

«Городская и курортная инфраструктура не пострадала, непогода не повлияет на проведение зимнего курортного сезона. Сейчас проводим уборку штормового мусора на береговой полосе, чтобы как можно скорее открыть наши зимние пляжи»

- Андрей Прошунин

В администрации Сочи подчеркнули, что повреждения из-за непогоды произошли в основном в отдаленных от туристических мест населенных пунктах.

Постепенно городские службы справляются с последствиями стихии. Так, в двух селах восстановлено движение автомобилей, которое ранее ограничили сошедшие оползни. Помимо этого, почти все крупные аварии на энергосетях устранены. Сейчас продолжаются работы в селе Медовеевка, где упало около 100 деревьев на линии электроснабжения.