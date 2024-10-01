Сочинский нацпарк серьезно пострадал от удара стихии

Сразу несколько природных катаклизмов обрушились на Сочинский национальный парк. В результате ливней с грозой, сильного ветра и снегопада оказались повалены деревья, сошли лавины, были разрушены дороги и мосты.

Подойти ко многим природным достопримечательностям Сочинского нацпарка в ближайшее время будет невозможно: он сильно пострадал после дождей и ветра, рассказали в его пресс-службе.

В сообщении уточнили, что в нацпарке лил дождь, гремела грозы, бушевал ветер со скоростью 20-23 м/с, в горах шел сильный снег. В результате в реках вырос уровень воды, наблюдался сход селей. Непогода продолжалась три дня, с 16 декабря по сегодня.

В результате были обрушены десятки деревьев, часть их упала на автомобильные и лесные дороги, дорога к водопадам Псыдах и Шапсуг оказалась размыта, к Воронцовке и Семеновке – размыта.

На дорогу, ведущую к Пслухским источникам, сошел сель. А река Змейка унесла мост, по которому можно было пройти к Змейковским водопадам.

Кроме того, был нанесен ущерб и парку Дендрарий. Там ветер повалил кипарис, дерево упало на столетние камелии и аукубы, уничтожив их.