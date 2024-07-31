Два селя сошли на железную дорогу в Сочи

Селевые массы дважды сошли сегодня на железнодорожные пути в Сочи. Причина – ливни, которые шли на протяжении длительного времени. В результате природного катаклизма сбился график движения поездов.

Сход селя дважды зафиксирован сегодня в Сочи, рассказали в СКЖД.

Как следует из сообщения в Telegram-канале железной дороги, сначала селевая масса оказалась на рельсах на участке пути между Дагомысом и Мамайкой. В итоге поезда были вынуждены идти только по одному пути.

Однако в СКЖД заверили, что пассажирские поезда не задерживаются более чем на 10 минут. Железнодорожники планировали ликвидировать последствия разгула стихии сегодня к девяти часам вечера.

Позже, ближе к вечеру, а точнее почти в 17.30 мск, сель сошел на однопутный участок между станциями Якорная Щель и Чемитоквадже. Из-за этого могут задержаться пассажирский поезд в Воркуту и электричка-"Ласточка".

В СКЖД назвали причину схода селей: в последнее время в районе Сочи шли сильные дожди, почва насытилась влагой и теперь не держится на склонах.