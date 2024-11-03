Дожди, потоп и сели обещают в Сочи

Сразу несколько природных катаклизмов обрушатся на Сочи в начале следующей недели, предупредили в МЧС. Это будут ливни, сильный ветер, сели и наводнения.

Сочи окажется под атакой стихии через несколько дней, штормовое предупреждение распространило кубанское МЧС.

В ведомстве уточнили, что непогода продлится три дня, с понедельника 16 декабря по среду 18 декабря. На город-курорт обрушатся ливни, прогремит гроза, а местами ожидается град. Будет дуть сильный ветер, при усилении его скорость будет достигать 20-23 м/с.

"На реках резкие подъемы воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. В средних и высоких горах очень сильный снег"

– МЧС

Власти Сочи сообщают, что сегодня завтра на побережье и в Сириусе похолодает до 5 градусов ниже нуля, в предгорьях и вовсе ожидаются морозы до минус 13. На дорогах появится гололедица.