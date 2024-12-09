Вестник Кавказа

Зима в Абхазии будет холодной

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Абхазию, переживающую сейчас энергетический кризис и регулярные отключения электричества, ожидает, по прогнозам синоптиков, достаточно холодная зима.

Жителей и гостей Абхазии ждут холода в наступившую зиму 2024-2025, рассказала сотрудник Института экологии Асида Ахсалба.

По словам специалиста, столбики термометров в среднем будут опускаться на 3-4 градуса ниже, чем годом ранее.

Даже сегодня, 13 декабря, к вечеру температура воздуха на побережье упадет до минус 2 градусов. Ситуацию ухудшит сильный ветер – его порывы будут достигать 21 м/с, передает Sputnik.

В горах будет еще морознее, до 7 градусов ниже нуля, подчеркнула Ахсалба. Она также призвала местных жителей и туристов, которые отправляются в горы на выходные, не терять бдительность, так как возможны сильные снегопады.

Зима в Абхазии

Обычно зимой в Абхазии достаточно тепло, погода мягкая. Снег идет лишь в центральной части республики, а также в горах. Рядом с морем снегопадов не бывает. Впрочем, нередки дожди. Средняя температура воздуха в декабре – до + 12 градусов днем и +5 ночью. В январе и феврале в среднем днем воздух прогревается до 10 градусов, ночами – до плюс 3 градусов.

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