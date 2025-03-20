Сочинский аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание с воскресенья

С 30 марта аэропорт Сочи начнет работу по весенне-летнему расписанию. Он будет обслуживать 85 различных направлений.
С воскресенья аэропорт Сочи начнет работать по весенне-летнему расписанию. Это означает расширение маршрутов и изменение полетов, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"В весенне-летнем сезоне, который традиционно начинается в последнее воскресенье марта, аэропорт Сочи будет обслуживать 85 направлений (57 внутренних и 28 международных), на которых будут работать 31 авиакомпания, включая 11 иностранных"
- пресс-служба аэропорта Сочи
Передается, что также три новых зарубежных авиаперевозчика начнут работу в сочинском аэропорту - Etihad Airways (ОАЭ), Jazeera Airways (Кувейт) и Air Arabia (ОАЭ).