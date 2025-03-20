Вестник Кавказа

Сочинский аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание с воскресенья

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
С 30 марта аэропорт Сочи начнет работу по весенне-летнему расписанию. Он будет обслуживать 85 различных направлений.

С воскресенья аэропорт Сочи начнет работать по весенне-летнему расписанию. Это означает расширение маршрутов и изменение полетов, сообщили в пресс-службе авиагавани.

"В весенне-летнем сезоне, который традиционно начинается в последнее воскресенье марта, аэропорт Сочи будет обслуживать 85 направлений (57 внутренних и 28 международных), на которых будут работать 31 авиакомпания, включая 11 иностранных"

- пресс-служба аэропорта Сочи

Передается, что также три новых зарубежных авиаперевозчика начнут работу в сочинском аэропорту - Etihad Airways (ОАЭ), Jazeera Airways (Кувейт) и Air Arabia (ОАЭ).

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