Иран готов открыть свои рынки для стран ЕАЭС

Иран намерен в ближайшее время расширить сотрудничество со странами Евразийского экономического союза, открыв для них свои целевые рынки и предложить им свои разработки в сфере транспорта, логистики и энергетики.

Иран готов расширить сотрудничество с государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил сегодня в Санкт-Петербурге министр промышленности, рудников и торговли страны Мохаммад Атабак.

Утверждение соглашения о свободной торговле между Ираном и пятью членами ЕАЭС открывает новую эпоху в торговых отношениях между странами – это новые возможности для экономического взаимодействия, отметил министр, передает иранское информационное агентство IRNA.

Статус наблюдателя в ЕАЭС, который накануне получил Иран – это не только знаковое событие, но и ответственная обязанность: несмотря на многолетние незаконные санкции, Иран есть и будет надежным партнером в многосторонних отношениях, активизируя свое участие в международных экономических инициативах в рамках объединения.

Также Иран готов расширить сотрудничество с ЕАЭС и в таких сферах, как транспорт, транзит и безопасность энергетики в рамках нового статуса, добавил Мохаммад Атабак.